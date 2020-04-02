В Уфе о правилах самоизоляции сообщает специальный дрон

Мы занимаем сегмент промышленных дронов, это не игрушечные, не простенькие, а серьезные аппараты. Один из них – городской дрон. Мы его сделали специально для инспекции городской местности. Он очень легкий и безопасный, то есть никому на голову не упадет. Управляется легко – из любой точки мира. У оператора-летчика нет зависимости от радиуса, ему не нужно находиться рядом с аппаратом.

Ильфат Байназаров, член команды изобретателей