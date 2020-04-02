В Уфе о правилах самоизоляции сообщает специальный дрон

В Башкирии был введён режим полной самоизоляции для всех граждан. Об этом уфимцам напоминает специальный дрон. Аппарат собран столичными изобретателями.
Пока в Уфе летает только один аппарат, но вскоре планируется запуск и второго дрона. Время полета зависит от погодных условий и ветра. Обычно время работы дрона не превышает часа.
Изобретатели сообщают, что система уникальная и перехватить ей невозможно. Сам аппарат лёгкий и безопасный, а оператору не обязательно находиться вблизи от дрона, чтобы управлять им. Пункт управления дроном находится в Сипайлово.