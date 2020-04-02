В Башкирии с поезда сняли мужчину с подозрением на коронавирус

Сегодня, 2 марта, в 00:50 с поезда «Москва – Белорецк» сняли мужчину, который пожаловался на плохое самочувствие. 25-летний вахтовик обратился к врачам с жалобами на общее недомогание и высокую температуру. С подозрением на коронавирус парня госпитализировали.

Выяснилось, что вахтовик контактировал с носителем вируса COVID-19, поэтому пациента поспешили изолировать от других людей. Всего в поезде находилось 116 пассажиров, из которых 22 человека ехали в вагоне с парнем. Были проведены все меры защиты от угрозы распрстранения вируса, а сейчас устанавливается круг лиц, с которыми контактировал пассажир.

Со станции Инзер парня увезли в центральную больницу Белорецка. Были проведены противоэпидемические мероприятия, чтобы не допустить возможное распространение вируса. Сообщается, что задержки поездов не было.