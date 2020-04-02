За нарушение карантина в России оштрафовали больше 1000 человек

В России с 30 марта был введен всеобщий режим самоизоляции. Выходить без необходимости было нельзя, но не все жители России прислушались к закону. 1250 человек были оштрафованы за нарушение правил самоизоляции.

По информации на 1 апреля было составлено 1250 протоколов о нарушении режима самоизоляции. Речь идет о вернувшихся из-за границы жителей России. Каждый прибывший гражданин должен был самоизолироваться в течение 14 дней.