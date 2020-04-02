Полиция перекрыла границу Башкирии и Челябинской области

На границе между Башкирией и Челябинской областью выставлены посты ГИБДД. Такая мера принята из-за сложной эпидемиологической ситуации в связи с пандемией коронавируса. Пресс-служба областного МВД сообщает, что автомобильный поток сужен до одной полосы.

Все машины и водители возвращаются по месту проживания (пребывания). Исключение действует только для тех автомобилей, которые движутся через Челябинскую область транзитом. Также исключение действует на грузовики, которые доставляют продукты и товары первой необходимости.

Всех автовладельцев на границе предупреждают о режиме полной самоизоляции через громкоговорители. Прежде чем проехать, все транспортные средства проходят проверку. Известно, что закрыта граница Татарстана и Башкирии, но не из-за угрозы распространения коронавируса, а из-за ремонта дороги.