Жителя Уфы оштрафовали за прогулку на 15 тысяч рублей

В Башкирии с 31 марта 20:00 действует режим полной самоизоляции для всех граждан. Выходить на улицу можно только при крайней необходимости и по пропускам. За нарушение режима самоизоляции уже были оштрафованы первые уфимцы.

Так, был задержан 33-летний мужчина в Затоне. Уфимца задержали в ночное время в общественном месте. Теперь за ночную прогулку и нарушение самоизоляции мужчина обязан выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.

Пресс-служба МВД по РБ сообщает, что было составлено уже 15 протоколов за нарушение режима самоизоляции. Профилактические рейды проводятся и днём, и ночью. Личность каждого нарушителя режима самоизоляции будет зафиксирована, а дело будет передано в суд.