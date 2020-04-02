В России ввели «кредитные каникулы» из-за коронавируса

Госдума ввела "кредитные каникулы". Согласно законопроекту, у пострадавших из-за коронавируса физических и юридических лиц появится возможность отсрочить платежи по кредитам и ипотеке. Документ подготовлен депутатами совместно с Банком РФ и Министерством финансов по поручению Владимира Путина.

На "кредитных каникулах" штрафы и пени заемщику начисляться не будут. Также допускается обращение взыскания на предмет залога либо ипотеки.

Граждане и предприниматели, оформившие кредит, смогут обратиться за каникулами при условии, если их доход снизился на 30%. Банк рассмотрит заявление в течение пяти дней. Закон вступит в силу в день опубликования.