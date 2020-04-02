В Башкирии пропал без вести 27-летний мужчина

В Стерлитамаке пропал при загадочных обстоятельствах 27-летний Руслан Гасанов. Мужчина не выходит на связь с 29 марта. Он ушел из дома, однако обратно так и не вернулся.
К поискам присоединились волонтеры. Ориентировка разлетелась по местным сообществам в соцсетях. Информацию о местонахождении Руслана можно сообщить по телефону 8 (987) 106-06-01 или 02.
Приметы: рост 180 см, среднего телосложения, темноволосый, глаза карие. В день пропажи был одет в серую спортивную куртку, толстовку с надписью "Adidas" и черные джинсы. На голове у мужчины была черная бейсболка.