В Башкирии пропал без вести 27-летний мужчина

В Стерлитамаке пропал при загадочных обстоятельствах 27-летний Руслан Гасанов. Мужчина не выходит на связь с 29 марта. Он ушел из дома, однако обратно так и не вернулся.

К поискам присоединились волонтеры. Ориентировка разлетелась по местным сообществам в соцсетях. Информацию о местонахождении Руслана можно сообщить по телефону 8 (987) 106-06-01 или 02.