Жительница Башкирии стала жертвой афериста

Жительница Нефтекамска пострадала от рук мошенника. Горожанка лишилась 350 тысяч рублей. Подробности рассказали в пресс-службе республиканского МВД.

41-летней женщине позвонил мужчина и представился менеджером биржевой компании. Он предложил ей заработать денег, на что горожанка согласилась. Пострадавшая перевела денежную сумму, после чего связь с менеджером пропала.

Сейчас оперативники разыскивают преступника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства инцидента выясняются.

С заявлением на возможное мошенничество в полицию обращается множество граждан, которые действительно вложили деньги в брокерские компании. Но отсутствие знаний и навыков работы в данной сфере зачастую приводит к неприятностям – попытки заявителей вывести деньги обратно не увенчались успехом. Будьте предусмотрительны, берегите свои деньги и имущество!

пресс-служба МВД по Башкирии

Фото: Интернет.