Жительница Башкирии стала жертвой афериста

С заявлением на возможное мошенничество в полицию обращается множество граждан, которые действительно вложили деньги в брокерские компании. Но отсутствие знаний и навыков работы в данной сфере зачастую приводит к неприятностям – попытки заявителей вывести деньги обратно не увенчались успехом. Будьте предусмотрительны, берегите свои деньги и имущество!

пресс-служба МВД по Башкирии