Жительница Башкирии стала жертвой афериста

Жительница Нефтекамска пострадала от рук мошенника. Горожанка лишилась 350 тысяч рублей. Подробности рассказали в пресс-службе республиканского МВД.
41-летней женщине позвонил мужчина и представился менеджером биржевой компании. Он предложил ей заработать денег, на что горожанка согласилась. Пострадавшая перевела денежную сумму, после чего связь с менеджером пропала.
Сейчас оперативники разыскивают преступника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства инцидента выясняются.
Фото: Интернет.