Жительниц Башкирии, вернувшихся из Италии с коронавирусом, затравили в соцсетях

У жительниц Кумертау, прибывших из Италии, подтвердился COVID-19. Теперь на них открылась травля в соцсетях. Об этом сообщил мэр города Олег Фролов.

Глава администрации подчеркнул, что пациентки находятся в изолированном боксе. Всех контактировавших с ними также поместили в изолятор. Олег Фролов призвал горожан не доводить ситуацию до абсурда.

На них в соцсетях уже открыта практически травля. Не доводите ситуацию до абсурда. Олег Фролов, мэр Кумертау

Пользователи соцсетей в открытую требуют назвать их имена и адреса. По закону, раскрытие личных данных строго запрещено. Мэр Кумертау подчеркнул, что поводов для паники нет.

Состояние нормальное, форма заболевания легкая, отека легких нет, как пишут в социальных сетях. Санитарная обработка в подъезде, где проживали больные, была проведена сразу же, как женщин забрали в больницу. Олег Фролов, мэр Кумертау