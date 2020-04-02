Жительниц Башкирии, вернувшихся из Италии с коронавирусом, затравили в соцсетях

У жительниц Кумертау, прибывших из Италии, подтвердился COVID-19. Теперь на них открылась травля в соцсетях. Об этом сообщил мэр города Олег Фролов.
Глава администрации подчеркнул, что пациентки находятся в изолированном боксе. Всех контактировавших с ними также поместили в изолятор. Олег Фролов призвал горожан не доводить ситуацию до абсурда.
Пользователи соцсетей в открытую требуют назвать их имена и адреса. По закону, раскрытие личных данных строго запрещено. Мэр Кумертау подчеркнул, что поводов для паники нет.
Фото: Интернет.