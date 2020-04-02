Заслуженный тренер РФ по мотогонкам на льду Раис Мустафин отмечает шестидесятилетие

Сегодня заслуженный тренер России по мотогонкам на льду Раис Мустафин отмечает юбилей. Ему исполнилось 60 лет.

Мастер спорта международного класса, чемпион России - за этими званиями непростой профессиональный путь. Свою спортивную карьеру Раис Мустафин начал в ДОСААФ. Примерами были - Габдрахман Кадыров и Борис Самородов.

Вошел в сборную СССР. В 1987 досадное падение не позволило стать серебряным призером чемпионата мира.

После непростых 90 мотогонки в возродились только в 2000-ых. Тогда же в клуб вернулся Раис Мустафин. Под его руководством в том числе башкирские гонщики вышли в лидеры не только российского, но и мирового уровня.

С детства мечтал быть похожим на наших легендарных гонщиков. Доказать, что ты являешься сильнейшим среди своих друзей, соперников. Всегда хотелось прийти первым.

Раис Мустафин, тренер сборной России по мотогонкам на льду