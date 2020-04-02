Заслуженный тренер РФ по мотогонкам на льду Раис Мустафин отмечает шестидесятилетие

Сегодня заслуженный тренер России по мотогонкам на льду Раис Мустафин отмечает юбилей. Ему исполнилось 60 лет.

Мастер спорта международного класса, чемпион России - за этими званиями непростой профессиональный путь. Свою спортивную карьеру Раис Мустафин начал в ДОСААФ. Примерами были - Габдрахман Кадыров и Борис Самородов.

После непростых 90 мотогонки в возродились только в 2000-ых. Тогда же в клуб вернулся Раис Мустафин. Под его руководством в том числе башкирские гонщики вышли в лидеры не только российского, но и мирового уровня.