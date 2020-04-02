Как жителям Башкирии сохранить работу: подробная инструкция

Из-за сложившейся ситуации в условиях всеобщей самоизоляции из-за коронавируса работодателей просят оперативно подать сведения о своих сотрудниках. Для этого предприятия срочно должны зарегистрироваться на портале «Работа в России». На сегодняшний день это сделали чуть более 20% организаций.

Между тем это касается абсолютно всех, вне зависимости от того, продолжают ли они работать, полная у них или частичная занятость. Для чего это нужно? В первую очередь, для получения федеральной поддержки по максимуму.