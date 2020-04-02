В Минобре Башкирии представили 4 варианта обучения детей после каникул

Нуждающимся ученикам могут выдавать гаджеты для дистанционного обучения. Предполагается, что на время дистанционного обучения им раздадут школьные компьютеры. В Министерстве образования республики рассказали 4 варианта, как будут учиться дети после каникул.
В первом случае для отдельных категорий начальных классов могут быть созданы дежурные группы. Это в качестве исключения, если, например, родители вынуждены ходить на работу в режиме самоизоляции, при этом ребенок не может остаться один дома. В остальных случаях заниматься придется дистанционно через интернет. Детям, у которых нет электронных устройств, их выдадут на время обучения. В тех населенных пунктах, где связь отсутствует, задания школьникам будут приносить в распечатанном виде, а затем забирать их на проверку.
Детям, которым положено бесплатное школьное питание, будут раздавать сухпайки. Обучение будет начинаться в единое: ежедневно в 10 часов утра. Сама учебная программа не изменится. Для выпускников 9 и 11 классов по-прежнему будут проводиться курсы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, только в режиме онлайн. Проводить занятия будут лучшие педагоги республики, в том числе и те, кто участвует в проверке контрольно-измерительных материалов.
Дата экзаменов сместится: с 8 июня ЕГЭ, с 9 июня ОГЭ. Отменять выпускные не будут, их переместят на июль. Приемные комиссии в вузы продлят до 10 августа. Более подробную информацию можно получить на образовательном сайте edu.bashkortostan.ru, либо по телефону горячей линии: 8-347-292-11-52.