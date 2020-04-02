Патрульные Уфы рассказали, по каким причинам жители нарушают режим изоляции

Граница между Башкортостаном и Челябинской областью закрыта. Из-за сложной эпидемиологической ситуации выставлены посты ГИБДД. Исключение делается только для транспортных средств, осуществляющих подвоз продуктов питания и товаров первой необходимости.
Тем временем ужесточаются меры и внутри республики. За нарушение режима самоизоляции гражданам теперь грозит от 15 до 40 тысяч рублей штрафа. Сотрудники правоохранительных органов уже начали составлять протоколы на тех, кто беспричинно продолжает разгуливать по улицам.
Несколько дней в квартире и на улицу только за продуктами. Но сегодня Буруновым пришлось нарушить самоизоляцию. У сына разболелся зуб.
Причина уважительная. Тем более когда на кону здоровье ребенка. Без веских на то оснований разгуливать по улицам запрещено.
Поход в ближайший магазин за продуктами, выгул домашнего питомца не далее 100 метров от дома и вынос мусора к ближайшему контейнеру. Это причины, по которым можно покинуть свои жилища. В ином случае может быть составлен протокол.
Согласно принятым недавно Госдумой поправкам за нарушение санитарно-эпидемиологических норм статья 6.3. КОАП предусматривает штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Но окончательное решение принимают судебные органы, куда и направляются все составленные полицейскими административные протоколы.
Каким будет наказание для этой девушки, также решит суд. Ее в районе кольца на Центральном рынке остановили инспекторы ДПС. Причина, по которой водитель находилась за рулем, полицейских не убедила.
Передвигаться на машине по Уфе в эти дни можно только со спецпропуском. Как, собственно, и ходить по улицам. Но на этот случай предусмотрена специальная пластиковая карта. И получают ее работники органов власти, сотрудники предприятий жизнеобеспечения, волонтеры и дружинники, которые вместе с полицией выявляют нарушителей режима самоизоляции.