Волонтеры Уфы присоединились к всероссийской акции «Мы вместе»

Пенсионеры, находящиеся на самоизоляции, могут получить необходимую помощь и провизию, не выходя из дома. Уфа присоединилась к всероссийской акции «Мы вместе», в рамках которой волонтеры помогают людям старше 65 лет и больным с признаками респираторных заболеваний. Добровольцы обеспечивают горожан необходимыми препаратами, помогают оплатить услуги ЖКХ и выполняют другие небольшие поручения.

Уфимцы помогают друг другу благополучно пережить карантин. Сложнее всего сейчас пенсионерам, которые находятся в группе риска. Выход из квартиры для них может обернуться самыми печальными последствиями. Фронт работы у волонтеров большой и с каждым днем увеличивается. Люди старше 65 лет и маломобильные категории граждан заказывают доставку продуктов, лекарств и предметов первой необходимости.

Маска, перчатки, антисептик и пропуск. В квартиру не входят – отдают пакеты на расстоянии вытянутой руки или оставляют продукты на дверной ручке. После сразу обрабатывают руки.

Огромную поддержу сейчас оказывают и фермеры на селе. Некоторые безвозмездно предоставляют продукты питания нуждающимся. Отметим, в Уфе на данный момент активно работают несколько штабов, где необходима помощь. Но больше всего нуждаются в добровольцах отдалённые районы республики. Чтобы решить эту проблему, Духовное управление мусульман Республики Башкортостан привлекает своих добровольцев.

Активисты настоятельно просят не тратить их ресурсы впустую. Если у пожилых есть родные, которые в состоянии сами помочь пенсионерам, то звонить на горячую линию не стоит.

Колл-центр по приему заявок работает в круглосуточном режиме. Доставка, конечно же, бесплатная, но это не значит, что от оплаты продуктов пенсионеры также освобождаются. Помощники возьмут ровно столько, сколько указано в товарном чеке.

Обратиться за волонтёрской помощью можно по номерам:

8-800-200-34 11

8-800-201-89-03