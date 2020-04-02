95-лений ветеран войны из Башкирии сам ведет домашнее хозяйство

37 дней до Дня Победы. Герой сюжета сегодня – 95-летний Евгений Григорьев из Давлекановского района. Вместе с журналистами он вспомнил то тяжелое время и поделился мыслями о предстоящем праздновании.

Ветерану Великой Отечественной войны из Давлекановского района Евгению Григорьеву – 95 лет, и он бодр и полон сил. Сам ведет хозяйство. У него целый табун овец и огород.

На фронт Евгений Григорьев попал в самый разгар Великой Отечественной, в 1943 году. Тогда ему было 18 лет. Обучение десантников длилось всего пять месяцев. Тогда, вспоминает он, был сильный голод. Евгений Григорьев также помнит, как колонна советских солдат сопровождала пленных немцев из Чехословакии в Венгрию.

После того, как закончилась война, Евгений Григорьев не сразу вернулся домой. Оставался служить в Венгрии. Вернувшись в Башкортостан, стал работать в колхозе. Фермерство – это его призвание.