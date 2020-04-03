Коронавирус в России. Актуальные данные на 3 апреля

Каждый день количество заболевших коронавирусной инфекцией увеличивается с невероятной силой. Редакция bash.news каждый день следят за мировой динамикой заболеваемости. Эксперты прогнозируют: пандемия пойдет на спад только к лету.
Погибшие и пострадавшие в мире
За уровнем заболеваемости коронавирусом в мире следят несколько организаций. Это Университет Джонса Хопкинса в американском Балтиморе и Всемирная организация здравоохранения. Каким цифрам верить - решать только вам.
Университет Джонса Хопкинса. Данные на 3 апреля
Заражены: 1 017 693 человек.
Смерть: 53 179 человек.
Выздоровление: 212 072 человек.
Лидеры по количеству заболевших: США (245 573 чел.), Италия (115 242 чел.), Испания (112 065 чел.).
Всемирная организация здравоохранения. Данные на 3 апреля
Заражены: 932 166 человек.
Смерть: 46 764 человек.
Лидеры по количеству заболевших: США (213 600 чел.), Италия (110 574 чел.), Испания (102 136 чел.).
Коронавирус в России. Последние новости
Заражены: 4149 чел. (+601 за сутки)
Смерть: 34 чел. (+4 за сутки)
Выздоровело: 281 чел. (+46 за сутки)
Прошли тестирование: более 575 000 чел.
Коронавирус в Башкирии
Заражены: 10 чел. (+2 за сутки)
Под подозрением: 102 чел.
Смерть: 0 чел.
Выздоровление: 5 чел. (+3 за сутки)
Специалисты в Башкирии говорят: все выявленные случаи являются завозными. Один из первых пациентов уверял, что не ездил за границу, а вирус подхватил в Москве во время рабочей поездки. Однако вскоре врачам удалось вывести его на чистую воду. Мужчина признался, что был за границей.
Пандемия в России: жизнь в самоизоляции
С 25 марта Россия живет в особом режиме. Владимир Путин сделал нерабочую неделю сначала с 30 марта по 3 апреля, а потом продлил ее до 30 апреля.
Большинство регионов, в том числе Башкирия, находится на особом режиме. Что такое режим самоизоляции?
Прежде всего, это несколько правил: ходить на улицу с паспортом только до магазина, аптеки и мусорного бака; выгуливать собаку в пределах 100 метров от дома. Чтобы поехать на работу, вам необходимо получить от своего руководства справку о том, что ваше присутствие необходимо на рабочем месте. Если есть возможность работать удаленно - воспользуйтесь этим.
“Фишка” в том и заключается, что пустые улицы замедляют распространение инфекции. Кстати, согласно индексу самоизоляции Яндекса Уфа стоит на 3 месте в рейтинге всех городов страны. Это значит, что наши граждане - одни из самых ответственных в России.
Как распознать коронавирус: инструкция специалиста
Врачи говорят, что в большинстве своем больные переносят коронавирус “на ногах”. Иными словами, пациент не знает, что болен именно этим заболеванием. Зачастую коронавирус путают с воспалением легких, гриппом и ОРВИ.
Наша табличка будет для вас полезной, чтобы понять, в чем отличие коронавирусной инфекции от любой другой.