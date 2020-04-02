В Башкирии мужчина взял в заложники людей в «Пятерочке» из-за коронавируса

Потом он начал кричать, что каждый из нас "попал" на тридцать тысяч. А потом нас якобы на 7 лет посадят. В общем, мужики решили его не бить, приехал наряд полиции, скрутили этого товарища. Но женщины в магазине немного перепугались. Судя по всему, он просто перепил

Алексей Кравцов, житель Октябрьского