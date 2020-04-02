В Башкирии мужчина взял в заложники людей в «Пятерочке» из-за коронавируса

Курьезный случай накануне произошел в магазине «Пятерочка» в Октябрьском. Пьяный мужчина зашел в магазин и закрыл собой дверь. Он пригрозил никого не выпускать, потому что в республике установлен режим самоизоляции.
Не всем жителям Башкирии домашний режим идет на пользу. Так, например, обычный поход в магазин «Пятерочка» на улице Социалистической в Октябрьском для местных жителей запомнится надолго. Вчера днем в дверях встал неадекватный мужчина, который не захотел выпускать из магазина покупателей.
Сотрудники магазина попытались утихомирить мужчину, но тот не унимался. Тогда посетители начали заговаривать ему зубы, а персонал нажал на тревожную кнопку.
Мужчина представился Петруней. Он отметил, что основание задержания людей - самоизоляция. Когда от него потребовали показать какие-нибудь документы, он представился старшим сержантом химических войск.
Приехавший на место наряд полиции задержал бунтаря. Горожанина скрутили и отвезли в отделение.