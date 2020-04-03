Россиянам рекомендуют использовать водку против коронавируса

Ранее внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что употребление водки не поможет защититься от коронавируса, а алкоголь может продлить процесс выздоровления. Он добавил, что водка не спасает от всех болезней, так как спирт быстро улетучивается и поэтому не оказывает длительного профилактического эффекта. Кроме того, для профилактики надо принимать такое количество алкоголя, которое равняется смертельной дозе.