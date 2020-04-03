Россиянам рекомендуют использовать водку против коронавируса

В России все еще продолжается пандемия COVID-19. Жителям страны рекомендуют использовать водку для обработки поверхностей дома. Подробности рассказал главврач-инфекционист Москвы столичного департамента здравоохранения Илья Акинфиев.
Со слов эксперта, антисептик с легкостью можно заменить водкой. Но стоит учесть, что эффективность обработки будет снижена. Это связано с тем, что антисептики содержат 60% спирта, а водка - 40%.
Врач отметил, что в идеале приобрести специальный антисептик для обработки поверхностей. Однако он может оставить на теле ожоги, поэтому необходимо придерживаться инструкции.
Ранее внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что употребление водки не поможет защититься от коронавируса, а алкоголь может продлить процесс выздоровления. Он добавил, что водка не спасает от всех болезней, так как спирт быстро улетучивается и поэтому не оказывает длительного профилактического эффекта. Кроме того, для профилактики надо принимать такое количество алкоголя, которое равняется смертельной дозе.
Фото: Интернет.