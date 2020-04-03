В России из-за коронавируса могут продлить действие водительских прав

В РФ продолжается пандемия коронавирусной инфекции. В связи с этим срок действия водительских прав может быть продлен. Об этом сообщило издание Коммерсант.

С данной просьбой обратилась Федерация автовладельцев России. Руководитель ФАР Максим Едрышов сообщил, что при обмене прав гражданину требуется медкомиссия. В условиях перехода на режим самоизоляции, посещение медучреждений связано с риском распространения COVID-19.

Максим Едрышов подчеркнул, что для некоторых автомобиль - это острая потребность и необходимость. У многих трудовая деятельность связана с вождением автомобиля.