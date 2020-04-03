Назван режим стирки, убивающий коронавирус на одежде

Различий в геномах всего 20 процентов, а общее строение вирусных частиц и набор белков одинаковы. Кроме температуры, необходимы поверхностно-активные вещества, содержащиеся в любом стиральном порошке. Так что, на мой взгляд, даже получасовая стирка при 60 градусах по Цельсию сделает одежду безопасной.

Сергей Нетесов, член-корреспондент Российской академии наук