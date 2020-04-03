Назван режим стирки, убивающий коронавирус на одежде

Оказалось, что COVID-19 на одежде может убить особый режим работы стиральной машины. Подробности рассказал член-корреспондент Российской академии наук Сергей Нетесов.

Различий в геномах всего 20 процентов, а общее строение вирусных частиц и набор белков одинаковы. Кроме температуры, необходимы поверхностно-активные вещества, содержащиеся в любом стиральном порошке. Так что, на мой взгляд, даже получасовая стирка при 60 градусах по Цельсию сделает одежду безопасной.

Сергей Нетесов, член-корреспондент Российской академии наук

Одна из экспертов предложила стирать одежду при меньших температурах, а после стирки обрабатывать паром. Альтернативный способ уничтожения коронавируса - оставление одежды в пакете на несколько недель. В течение этого времени вирус должен погибнуть.

Во всем мире коронавирусом заразились 981 тысяча человек. Из них на поправку пошли 205 тысяч пациентов. К сожалению, 40 тысяч пациентов скончались.

Фото: Интернет.