Назван режим стирки, убивающий коронавирус на одежде

Оказалось, что COVID-19 на одежде может убить особый режим работы стиральной машины. Подробности рассказал член-корреспондент Российской академии наук Сергей Нетесов.
Одна из экспертов предложила стирать одежду при меньших температурах, а после стирки обрабатывать паром. Альтернативный способ уничтожения коронавируса - оставление одежды в пакете на несколько недель. В течение этого времени вирус должен погибнуть.
Во всем мире коронавирусом заразились 981 тысяча человек. Из них на поправку пошли 205 тысяч пациентов. К сожалению, 40 тысяч пациентов скончались.
Фото: Интернет.