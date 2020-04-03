В ВОЗ назвали средний возраст умерших от коронавируса

На сегодняшний день в мире продолжается пандемия COVID-19. Согласно последним данным ВОЗ, в Европе более 95% умерших от коронавируса были старше 60 лет. Об этом сообщило издание "Интерфакс".

У 4 из 5 пациентов имелось как минимум одно хроническое заболевание, например, гипертония или диабет. Со слов эксперта, возраст не является единственным фактором риска для развития жесткой формы заболевания. Болезнь протекала в тяжелой форме и у людей до 20 лет.

Во всем мире зафиксирована 981 тысяча заражений COVID-19. 205 тысяч пациентов победили коронавирус, а 40 тысяч - скончались.