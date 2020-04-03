Стало известно состояние жительниц Башкирии, вернувшихся из Италии с коронавирусом

Вчера, 2 апреля, в больнице Кумертау рассказали о состоянии женщин, заболевших коронавирусом. Накануне они прибыли из Италии. Сообщается, что пациентки жили в одном подъезде.

Как сообщили в больнице, коронавирус у пациенток протекает в легкой форме. Их состояние удовлетворительное. Сейчас им назначили необходимое лечение.

Напомним, женщины прибыли из Италии, где работали сиделками. 67-летняя пациентка проигнорировала карантин, а вторая - ушла на самоизоляцию. Чуть позже последняя почувствовала недомогание.

В соцсетях на женщин открылась травля. Мэр Кумертау Олег Фролов призвал призвал горожан не доводить ситуацию до абсурда.