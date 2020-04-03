Стало известно, почему уфимцу выписали штраф за нарушение самоизоляции

Штрафы для граждан составят от 15 до 40 тысяч рублей, на должностных лиц от 50 до 150 тысяч. Предприниматели без образования юрлица могут быть оштрафованы на сумму от 50 до 150 тысяч рублей или же в административном порядке может быть приостановлена их деятельность на срок до 90 суток. Юридическим лицам грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

пресс-служба МВД по Башкирии