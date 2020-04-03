Стало известно, почему уфимцу выписали штраф за нарушение самоизоляции

Накануне в Уфе оштрафовали первого нарушителя режима самоизоляции. 33-летнего жителя уфимского микрорайона Затон задержали полицейские, когда тот разгуливал по улице. Корреспонденты издания КП-Уфа рассказали подробности произошедшего.
Оказалось, что мужчина находился за рулем пьяным. Он вышел на улицу, чтобы переставить машину своей девушки. Когда к ему подошли полицейские, он попытался им объяснить, что не знал о введенном режиме самоизоляции.
Мужчина свою вину признал. Горожанину выписали штраф в размере 15 тысяч рублей. Отметим, что это минимальная сумма штрафа за нарушение режима самоизоляции.
Фото: Интернет.