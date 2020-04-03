Стало известно, почему уфимцу выписали штраф за нарушение самоизоляции

Накануне в Уфе оштрафовали первого нарушителя режима самоизоляции. 33-летнего жителя уфимского микрорайона Затон задержали полицейские, когда тот разгуливал по улице. Корреспонденты издания КП-Уфа рассказали подробности произошедшего.

Оказалось, что мужчина находился за рулем пьяным. Он вышел на улицу, чтобы переставить машину своей девушки. Когда к ему подошли полицейские, он попытался им объяснить, что не знал о введенном режиме самоизоляции.

Мужчина свою вину признал. Горожанину выписали штраф в размере 15 тысяч рублей. Отметим, что это минимальная сумма штрафа за нарушение режима самоизоляции.

Штрафы для граждан составят от 15 до 40 тысяч рублей, на должностных лиц от 50 до 150 тысяч. Предприниматели без образования юрлица могут быть оштрафованы на сумму от 50 до 150 тысяч рублей или же в административном порядке может быть приостановлена их деятельность на срок до 90 суток. Юридическим лицам грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

пресс-служба МВД по Башкирии

Фото: Интернет.