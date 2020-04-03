Актеры из фильма «Заражение» записали видео про коронавирус

После вспышки коронавируса в Сети всё больше популярности набирает фильм «Заражение». Он был снят в 2011 году, и почти «предсказал» события 2020 года. Актёры, сыгравшие главные роли в киноленте, обратились ко жителям мира через видео.

Мэтт Дэймон, Кейт Уинслет, Марион Котийяр, Лоуренс Фишберн и Дженнифер Эль – так зовут актеров, которые сыграли главные роли в фильме «Заражение». Актёры записали видеообращение про коронавирус. В своём видео звёзды рассказали о COVID-19 . Главные лица популярной киноленты призвали придерживаться всех рекомендаций, чтобы обезопасить себя и всех остальных. После распространившегося коронавируса фильм получил огромную популярность. В нём почти один в один описаны события, которые мы переживаем сейчас.

Например, Мэтт Деймон, у которого в фильме был иммунитет от вируса, в своём обращении рассказал о том, как важно соблюдать дистанцию. У самого актёра нет такого крепкого иммунитета, поэтому именно благодаря соблюдению дистанции можно улучшить положение. Если просто находиться подальше друг от друга, можно спасти свою и чужую жизнь, отметил актёр.

Актриса Кейт Уинслет в своём видео рассказала о важности мытья рук.

Марион Котийар призвала всех сидеть дома до тех пор, пока ситуация не улучшится. Актриса подчеркнула то, что такими шагами мы заботимся в первую очередь о своём будущем.