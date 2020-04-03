В Башкирии ещё один пациент излечился от коронавируса

В республике было зарегистрировано 10 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Два пациента из 10 полностью излечились и отправились домой. Сегодня, 3 апреля, на оперативном собрании в Правительстве стало известно, что от коронавируса излечился ещё один пациент.

О выздоровлении рассказал заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Александр Жеребцов. Несовершеннолетняя пациентка заразилась коронавирусом в Европе, когда путешествовала с родителями. Сейчас девочка полностью в порядке, тест показал, что вируса в её теле больше нет.

Остальные заболевшие находятся в стационаре. Среди пациентов с коронавирусной инфекцией жители Уфы, Дюртюлей и Кумертау. Известно, что проведено уже больше 5800 анализов на выявление COVID-19.