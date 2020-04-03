В Башкирии будут отменять штрафы за нарушение самоизоляции

В Башкирии могут отменить ранее выписанные штрафы за нарушение самоизоляции. Об этом bash.news сообщил собственный источник в Правительстве республики. Отметим, что за сутки сотрудники правоохранительных органов составили 19 протоколов за нарушение режима самоизоляции.

Наш собеседник в башкирском кабмине отметил, что выписанные штрафы будут пересмотрены. По его словам, полицейские «поспешили» наказать нарушителей. На данный момент кодекс об административных правонарушениях предусматривает штраф в размере 15 тысяч рублей.