В Башкирии будут отменять штрафы за нарушение самоизоляции

В Башкирии могут отменить ранее выписанные штрафы за нарушение самоизоляции. Об этом bash.news сообщил собственный источник в Правительстве республики. Отметим, что за сутки сотрудники правоохранительных органов составили 19 протоколов за нарушение режима самоизоляции.
Наш собеседник в башкирском кабмине отметил, что выписанные штрафы будут пересмотрены. По его словам, полицейские «поспешили» наказать нарушителей. На данный момент кодекс об административных правонарушениях предусматривает штраф в размере 15 тысяч рублей.
Напомним, накануне в Уфе оштрафовали первого нарушителя режима самоизоляции. 33-летнего жителя уфимского микрорайона Затон задержали полицейские, когда тот разгуливал по улице. Горожанину выписали штраф в размере 15 тысяч рублей. Отметим, что это минимальная сумма штрафа за нарушение режима самоизоляции.