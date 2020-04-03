Какие отрасли в России не пострадают от коронавируса

Пандемия коронавируса нанесла существенный удар по многим отраслям производства и предприятиям. Но не все отрасли в стране пострадают от длинных выходных. Выяснилось, что коронавирус не скажется на сельском хозяйстве и на строительной сфере.

Все компании, которые относятся к сельскому хозяйству и строительству, продолжат активно работать в период пандемии коронавируса. Работа будет продолжаться даже в период, объявленный нерабочим. Это потому, что строительные и сельхоз предприятия относятся к предприятиям непрерывного цикла. Ухудшение финансового состояния таких фирм не ожидается.