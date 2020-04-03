В Башкирии почтальоны без средств защиты разносят пенсию

Сегодня, 3 апреля, на совещании в правительстве обсудили важную проблему защиты от коронавирусной инфекции. Первый вице-премьер Андрей Назаров сообщил, что почтальоны разносят пожилым жителям республики пенсию без средств защиты. Известно, что люди старше 60 лет входят в зону риска по смертности от коронавируса.

В режим самоизоляции почтальоны не прервали свою работу, так как многие пенсионеры не могут выходить из дома и рискуют остаться без средств к существованию. Поэтому почтальонам был проведён чёткий инструктаж, каждый наделён средствами защиты и антисептиками. Однако пенсионеры сообщили, что почтальоны приходят без перчаток, без масок, без обработки, что является очень опасным в сложившейся ситуации.