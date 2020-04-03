Стало известно, почему президент России опоздал на трансляцию 2 апреля

2 апреля Владимир Путин второй раз обратился к жителям страны из-за пандемии коронавируса. Зрители обратили внимание на то, что время трансляции видео и время на часах президента не совпадали. Пресс-секретарь Путина объяснил причину отставания часов президента.

Вчера, 2 апреля, Владимир Путин обратился второй раз к жителям России. На этот раз обращение президента было также посвящено коронавирусной инфекции в стране. Внимательные зрители обратили внимание на то, что время на часах президента не совпадало с временем трансляции. Трансляция началась в 16:55, в то время как время на часах Владимира Владимировича было 16:00. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что были технические задержки.