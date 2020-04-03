В России количество зараженных коронавирусом превысило 4 тысячи человек

Оперативный штаб по коронавирусу сообщил новые данные о зараженных вирусом COVID-19 . За сутки в России выявлено ещё 601 случай заражения. Всего количество заболевших превысило 4149 человек .

За сутки количество погибших от коронавируса увеличилось на 4 человека (за всё время 34 случая). За сутки выздоровело ещё 46 человек (за всё время 281). Впервые инфицированные короанвирусом обнаружены в Ингушетии и Еврейской автономной области.