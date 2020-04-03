В Уфе дорожники начали ремонт улиц, пользуясь режимом изоляции

Дорожные службы Уфы начали проводить ремонт улиц. Частично перекрыты улица Дагестанская в микрорайоне Дема и Пугачева в Кузнецовском затоне. В любые другие дни это вызвало бы транспортный коллапс, однако сейчас в основной своей массе автомобилисты сидят дома.

Ремонтники приступили к первому этапу. Это фрезерование повреждённого дорожного полотна.

Далее будут вестись работы по устройству выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси в местах, наиболее подверженных деформации, и, соответственно, устройство покрытия из асфальтобетонной смеси. Айнур Кашапов, главный инженер дорожного ремонтно-строительного управления филиала «Башкиравтодор»

Далее будут вестись работы по устройству выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси в местах, наиболее подверженных деформации, и, соответственно, устройство покрытия из асфальтобетонной смеси.