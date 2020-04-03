В Уфе дорожники начали ремонт улиц, пользуясь режимом изоляции

Дорожные службы Уфы начали проводить ремонт улиц. Частично перекрыты улица Дагестанская в микрорайоне Дема и Пугачева в Кузнецовском затоне. В любые другие дни это вызвало бы транспортный коллапс, однако сейчас в основной своей массе автомобилисты сидят дома.
Ремонтники приступили к первому этапу. Это фрезерование повреждённого дорожного полотна.
Далее будут вестись работы по устройству выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси в местах, наиболее подверженных деформации, и, соответственно, устройство покрытия из асфальтобетонной смеси.
На улице Пугачева работает порядка 17 единиц техники. Движение будут перекрывать в зависимости от проводимых работ. Протяжённость участка составит 3 км, общая площадь – около 40 тысяч квадратных метров. Закончить работы планируется в конце апреля, но, как говорят дорожники, многое зависит от погодных условий. Ограничение движения будет действовать по 30 апреля.