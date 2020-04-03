Житель Башкирии пытался проникнуть в стационар для инфицированных коронавирусом

3 апреля на совещании в правительстве Башкирии рассказали о резонансном случае. В стационар для инфицированных коронавирусом пытался проникнуть неизвестный мужчина. Об этом сообщил начальник регионального управления Росгвардии Александр Бурдо.

Стационары усиленно охраняются, и на каждом объекте есть тревожные кнопки вызова войск Нацгвардии. Александр Бурдо рассказал о случае, когда мужчина попытался пробраться в территорию стационара. Неизвестный был оперативно задержан, а конфликт был решён мирным путём.

По последним данным с подозрением на коронавирус в стационаре находятся 106 человек. Известно, что среди них есть 14 несовершеннолетних пациентов. В Башкирии подтверждены 10 случаев заражения COVID-19, 5 из которых уже выздоровели.