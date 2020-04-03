В Чечне из-за коронавируса вводится комендантский час

Чеченская Республика стала первым регионом в России, где вводится комендантский час из-за коронавируса. С 20:00 до 8:00 на улицах ограничивается движение пешеходов и транспорта. Запрет вступает в силу с сегодняшнего дня.
С третьего апреля в Чечне вводится комендантский час. Будет действовать полный запрет на движение транспорта и пешеходов в период с 20:00 до 8:00. Об этом написал Глава ЧР Рамзан Кадыров в своём телеграмм-канале. Такие меры вводятся в связи с борьбой с коронавирусом.
Кадыров также объявил о том, что границы Чечни закрываются, начиная с этого воскресенья. Он призвал всех жителей, которые хотят вернуться домой, сделать это как можно быстрее. Карантин в ЧР действует неделю.
По последним данным, количество зараженных в России составляет 4 149 человек. Из них выздоровели 281, умерли 34 человека.