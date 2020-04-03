В Чечне из-за коронавируса вводится комендантский час

С третьего апреля в Чечне вводится комендантский час. Будет действовать полный запрет на движение транспорта и пешеходов в период с 20:00 до 8:00. Об этом написал Глава ЧР Рамзан Кадыров в своём телеграмм-канале. Такие меры вводятся в связи с борьбой с коронавирусом.