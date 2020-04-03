Власти Турции рассказали об открытии туристического сезона

В связи с коронавирусом турецкие власти решили изменить сроки туристического сезона. По словам министра культуры и туризма Турции, туристический сезон начнётся только в конце мая. По словам министра, Турцию ожидает оживление внутреннего туризма.
Любимые многими жителями курорты Турции распахнут свои двери только в конце мая. Об этом рассказал министр культуры и туризма Мехмета Нури Эрсой. Авиасообщение Турции с другими странами планируется восстановить только к концу июня этого года.
По состоянию на 28 марта в Турции было зарегистрировано 7402 зараженных коронавирусом. Турецкие власти бросают все силы на борьбу с эпидемией. Известно, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган пожертвовал семь своих зарплат на противовирусную кампанию. Министры также внесли свои денежные средства.