Жительница Уфы подарила врачам 100 букетов цветов

Во время пандемии коронавируса люди думают не только о себе, многие стараются поддержать друг друга. Так, жительница Уфы решила поблагодарить врачей. Диана Галеева подарила медикам из своей поликлиники 100 букетов цветов.
Вместо медицинской карты в руках – цветы. Сегодня Диана Галеева решила отблагодарить врачей своей поликлиники. Флористка вручила медперсоналу яркие весенние букеты. Их получили все, кто сейчас находится на службе. Врачи 44-й поликлиники были приятно удивлены.
Всего же флористы из уфимской Нижегородки собрали 100 композиций из хризантем, лилий, гербер, роз. Каждый букет оригинальный и собран с душой.
В поликлиниках же усиленные меры по недопущению распространения коронавируса. Сейчас все отделения разделили на две зоны. Горожан с температурой и признаками ОРВИ принимают в одной части медучреждения, остальных – в другой. На входе – антисептики, бахилы. В верхней одежде не пропускают.
В основном прием врачи проводят на дому. Приходить в медучреждение нужно только в экстренных ситуациях, если вас вызовет терапевт. К примеру, сдать анализы или сделать ультразвуковое исследование. Просто так без необходимости врачи настоятельно просят не приходить пациентов в поликлинику и оставаться дома.