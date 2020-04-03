Жительница Уфы подарила врачам 100 букетов цветов

Во время пандемии коронавируса люди думают не только о себе, многие стараются поддержать друг друга. Так, жительница Уфы решила поблагодарить врачей. Диана Галеева подарила медикам из своей поликлиники 100 букетов цветов.

Вместо медицинской карты в руках – цветы. Сегодня Диана Галеева решила отблагодарить врачей своей поликлиники. Флористка вручила медперсоналу яркие весенние букеты. Их получили все, кто сейчас находится на службе. Врачи 44-й поликлиники были приятно удивлены.

Приятно оказанное внимание. В свою очередь мы будем стараться оправдать возложенные на нас надежды, и будем выполнять свою работу добросовестно и качественно. Денис Докин, участковый терапевт поликлиники №44

Всего же флористы из уфимской Нижегородки собрали 100 композиций из хризантем, лилий, гербер, роз. Каждый букет оригинальный и собран с душой.

Для наших врачей, медперсонала, медсестер, которые сейчас находятся на рабочем месте. Хотели бы поблагодарить их за стол важную работу. Они спасают наши жизни, мы им благодарны. Диана Галеева, флорист

В поликлиниках же усиленные меры по недопущению распространения коронавируса. Сейчас все отделения разделили на две зоны. Горожан с температурой и признаками ОРВИ принимают в одной части медучреждения, остальных – в другой. На входе – антисептики, бахилы. В верхней одежде не пропускают.

Прошу наших уважаемых пациентов не приходить, не ходить по улицам, не приходить, если вас не приглашают, если нет неотложных состояний. Пожалуйста, оставайтесь дома. Илья Селезнев, главный врач поликлиники №44