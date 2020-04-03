Коронавирус в мире: количество зараженных перевалило за миллион

По данным университета Джонса Хопкинса, количество зараженных коронавирусом людей в мире сейчас больше одного миллиона. Эпицентром вируса сейчас является США, где сейчас больше всего больных. Самая высокая смертность от коронавируса замечена в странах Европы.

Эксперты уверяют: реальное количество больных намного больше. В официальные списки попадают только те случаи, которые зафиксированы врачами. Первые 100 000 диагнозоы были поставлены в течении полутора месяцев после начала эпидемии. О полмиллиона пациентах стало известно всего за 76 дней распространения вируса по всему миру. В течение последней недели их стало миллион человек.

Сейчас самое большое количество зараженных – в США. Жизнь американцев парализована, 90 % жителей Штатов попросили не выходить из дома без крайней необходимости. Больницы Нью-Йорка переполнены . Крематории и морги уже не справляются с нагрузкой. Американский лидер призывает жителей прикрывать лицо хотя бы одеждой, но эксперты уверяют, что маску не может заменить шарф или платок.

На втором месте по количеству больных – Италия, но смертность там гораздо выше, чем в Америке. Из-за большого количества смертей до конца месяца закрылся главный крематрий Милана. Там кремируют тела умерших от коронавируса. В последние дни число смертей в Италии стабильное, не меняется. Это дает надежду властям страны на то, что пик эпидемии пройден.

В Испании около 900 000 тысяч людей потеряли работу из-за коронавируса. Власти также надеются, что пик болезни пройден. В минувший четверг в Испании умерли 950 человек. Это рекордное дневное количество смертей в мире.