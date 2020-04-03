Жительница Башкирии утопила в тазу собственного ребенка

Все произошло еще в начале марта в Татышлинском районе. 26-летняя девушка была на последнем месяце беременности, когда ее начали посещать ужасные мысли. Как подозреваемая рассказала следователям, она не хотела этого ребенка и продумывала варианты того, как избавиться от малыша. Она решила, что родит сама, без помощи акушеров, и инсценирует смерть ребенка от естественных причин.