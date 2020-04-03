Страна героев и богов: почему в Греции не распространяется коронавирус?

Сегодня на фоне всемирной пандемии особое внимание к себе привлекают страны, в которых распространение коронавируса минимизировано. Одна из таких стран – Греция. Статистика распространения COVID-19 здесь выглядит не такой страшной, как в других странах.

Минимальное распространение COVID-19 в Греции уже нарекли «коронавирусным чудом». Дело в том, что на фоне остальных стран, в которых каждый день увеличивается число зараженных и умерших, Греции удаётся держаться на плаву. Сегодня в стране героев и богов 1415 инфицированных и 51 погибший.

Причиной такого благоприятного положения в стране сами греки считают Сотириса Цодраса – главного эпидемиолога страны. Именно он еще в начале распространения вируса посоветовал закрыть все храмы и заранее подготовить медицинские учреждения. На сегодняшний день в Грециии у Сотириса Цодраса рейтинг выше, чем у звёзд эстрады.

Карантинные меры Греция начала вводить ещё 8 марта. После первого же случая были сразу подготовлены больницы. В стране закрылись все школы, ВУЗы, детские сады, фитнес-центры. В середине марта были закрыты все кафе, рестораны, пляжи. За выход без серьёзной необходимости грекам грозит штраф в виде 150 евро. Все собранные штрафы идут в фонд борьбы с эпидемией. За нарушение карантина был арестован даже митрополит Серафим, который нарушил карантин и проводил службу в храме.

Активное участие в борьбе с вирусом принимает и народ. Предприниматели финансируют противовирусные кампании, бесплатно сдают помещения врачам для отдыха и самоизоляции от членов семьи. Увеличено производство масок, жители помогают одиноким соседям покупать продукты и все предметы для существования в карантине.