В Башкирии найдена мёртвой 27-летняя девушка, пропавшая в январе

Известно, что 20-го числа девушка ушла из дома, захватив 350 тысяч рублей, после ссоры с возлюбленным. В последнее время перед пропажей Наталья совершала импульсивные поступки: взяла много кредитов, купила дорогостоящую машину, бросила ребёнка на бывшего мужа. Родственники предположили, что девушка могла уехать заграницу, так как в день исчезновения она взяла с собой загранпаспорт.