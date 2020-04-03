Жителям Башкирии предоставят психологическую помощь во время самоизоляции

В Башкирии с 31 марта действует режим полной самоизоляции для всех граждан. Выходить на улицу можно только в случаях крайней необходимости и по работе. Такая мера призвана остановить распространение опасного коронавируса.
Не всем удаётся легко принять новые меры и новый уклад жизни. СМИ транслирует много новостей, которые могут привести к стрессу и неврозам. Чтобы избежать негативных последствий для духовного здоровья, каждый житель Башкирии может получить бесплатную психологическую помощь.
Сегодня, 3 апреля, состоится акция «Доступная линия. Психологическая помощь населению РБ в период карантина». Данное мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение», который утвердил Владимир Путин. Консультацию будут проводить специалисты Республиканского ресурсного центра «Семья».
Звонки будут приниматься по графику:
Телефон психологической поддержки родителей 8-800-347-5000, 3 апреля с 11.00 до 20.00.
Детский телефон доверия 8-800-2000-122, 3 апреля - круглосуточно.
Телефон отделения помощи женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации, 8-347-286-02-53, 3 апреля с 10.00 до 18.00.
Фото: Интернет.