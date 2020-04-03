Роспотребнадзор дал советы по дезинфекции жилых помещений

В РФ продолжается пандемия коронавирусной инфекции. Роспотребнадзор выпустил рекомендации по дезинфекции помещений. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Эксперты Роспотребнадзора рекомендуют регулярно дезинфицировать помещения при помощи средств, содержащих в составе хлор и спирт. Эта жидкость абсолютно безопасна для человека. Также она пригодна для обработки медицинских масок.
Если в квартире есть зараженный человек, эксперты рекомендуют заниматься уборкой ежедневно. Дверные ручки необходимо мыть мылом или обрабатывать спиртовым антисептиком.
Фото: Интернет.