Роспотребнадзор дал советы по дезинфекции жилых помещений

В РФ продолжается пандемия коронавирусной инфекции. Роспотребнадзор выпустил рекомендации по дезинфекции помещений. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Эксперты Роспотребнадзора рекомендуют регулярно дезинфицировать помещения при помощи средств, содержащих в составе хлор и спирт. Эта жидкость абсолютно безопасна для человека. Также она пригодна для обработки медицинских масок.

Влажную уборку в доме или квартире необходимо проводить, если все здоровы, два-три раза в неделю с применением средств бытовой химии. пресс-служба Роспотребнадзора РФ

Если в квартире есть зараженный человек, эксперты рекомендуют заниматься уборкой ежедневно. Дверные ручки необходимо мыть мылом или обрабатывать спиртовым антисептиком.