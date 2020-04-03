Водители смогут приобрести ОСАГО без диагностической карты

Сегодня, 3 апреля, на странице ЦБ РФ во «ВКонтакте» состоялась пресс-конференция. Теперь автолюбители смогут оформить «страховку» без прохождения техосмотра. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Банк России разрешил оформлять ОСАГО без диагностических карт. Это связано с пандемией COVID-19. Автолюбители будут проходить техосмотр после снятия ограничений из-за коронавируса.

Что касается деятельности страховых компаний, Банк России рекомендует заключать договоры ОСАГО в отсутствие диагностических карт при условии их последующего предоставления страховщику в течение одного месяца после снятия ограничительных мер. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ

На сегодняшний день в России зафиксировано 4149 случаев заражения COVID-19. Из них вылечился 281 пациент. От коронавируса в РФ умерли 34 человека.