Радий Хабиров о продлении режима самоизоляции: «Обеспечить безопасность и не убить экономику»

Глава Башкортостана продлил режим полной самоизоляции как минимум на неделю, до 12 апреля включительно. Об этом Радий Хабиров сообщил на совещании по профилактике распространения коронавируса. Ситуация в республике находится под контролем.
Из 10 заболевших инфекцией трое уже выздоровели и выписаны из больниц. Тем не менее, меры предосторожности необходимы. Далеко не все туристы, которые вернулись домой из других стран, самоизолировались в положенный срок.
Количество заболевших коронавирусом в мире перевалило за психологическую отметку в 1 миллион человек. Накануне Президент Владимир Путин в своём обращении сообщил о вынужденной мере продления самоизоляции людей до конца месяца. Но в Башкортостане этот режим может закончиться раньше, если позволит ситуация. У регионов есть такое право.
Сокращение срока самоизоляции позволит жителям скорее выйти на работу. Но в первую очередь это зависит от того, как они проведут следующую неделю. Если будут массовые нарушения, которые могут привести к распространению инфекции, режим продлят. А вот школьники уже точно начнут обучение с 6 апреля, правда, дистанционно. У кого нет для этого технической возможности, школы предоставят им необходимые устройства. Продуман вариант и на случай нехватки компьютеров или отсутствия интернета.
Меры безопасности усилили в международном аэропорту «Уфа». Но до сих пор попасть домой не могут ещё 368 туристов из Башкортостана. Из них более 80 человек застряли в Индии. Радий Хабиров поручил Госкомитету по туризму вплотную заняться вопросами поддержки и возвращения на родину уроженцев республики.
О ситуации в Стерлитамаке и Сибае доложили мэры этих городов. В частности, в столице башкирского Зауралья Глава Башкортостана опасается вспышки очага коронавируса после инцидента на местном рынке, когда зараженный инфекцией уроженец Челябинской области торговал мясом. В Уфе тем временем администрация раздала 6700 пропусков, которые позволяют во время режима самоизоляции передвигаться по городу сотрудникам предприятий жизнеобеспечения, волонтерам, органам власти, журналистам. Когда к привычному ритму жизни смогут вернуться остальные, зависит от того, насколько осознанно люди подойдут к принимаемым мерам профилактики распространения смертельно опасной болезни.