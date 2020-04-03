Радий Хабиров о продлении режима самоизоляции: «Обеспечить безопасность и не убить экономику»

Глава Башкортостана продлил режим полной самоизоляции как минимум на неделю, до 12 апреля включительно. Об этом Радий Хабиров сообщил на совещании по профилактике распространения коронавируса. Ситуация в республике находится под контролем.

Из 10 заболевших инфекцией трое уже выздоровели и выписаны из больниц. Тем не менее, меры предосторожности необходимы. Далеко не все туристы, которые вернулись домой из других стран, самоизолировались в положенный срок.

Количество заболевших коронавирусом в мире перевалило за психологическую отметку в 1 миллион человек. Накануне Президент Владимир Путин в своём обращении сообщил о вынужденной мере продления самоизоляции людей до конца месяца. Но в Башкортостане этот режим может закончиться раньше, если позволит ситуация. У регионов есть такое право.

Мы исходим из того, что самоизоляция действует, на следующей неделе она действует. То есть мы настраиваемся так. Понятно, посмотрим по ситуации. Вполне возможно, мы его более-менее демократизируем. За всё, что творится здесь, мы отвечаем и мы будем отвечать и нести ответственность. Поэтому надо принимать ответственные решения, не боясь никого и ничего. Разумно, аккуратно, для того чтобы, во-первых, нам обеспечить безопасность от коронавируса, второе – всё-таки окончательно не убить экономику. Потому что вирусы, как говорил, приходят и уходят, а нам потом жить, развиваться. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сокращение срока самоизоляции позволит жителям скорее выйти на работу. Но в первую очередь это зависит от того, как они проведут следующую неделю. Если будут массовые нарушения, которые могут привести к распространению инфекции, режим продлят. А вот школьники уже точно начнут обучение с 6 апреля, правда, дистанционно. У кого нет для этого технической возможности, школы предоставят им необходимые устройства. Продуман вариант и на случай нехватки компьютеров или отсутствия интернета.

В тех же случаях, где нет возможности передать, уже закончились или не имеются в наличии девайсы, в этом случае мы выстраиваем дистанционное обучение через так называемые бумажные кейс-технологии. То есть будет организована доставка всех заданий до обучающихся. Айбулат Хажин, министр образования Республики Башкортостан

Меры безопасности усилили в международном аэропорту «Уфа». Но до сих пор попасть домой не могут ещё 368 туристов из Башкортостана. Из них более 80 человек застряли в Индии. Радий Хабиров поручил Госкомитету по туризму вплотную заняться вопросами поддержки и возвращения на родину уроженцев республики.

По вашему поручению оказана адресная материальная помощь 15 гражданам, в том числе 5 детям и двум беременным женщинам. В Уфу вернулись 25 человек, в том числе 5 детей. Мы все данные передаем в МИД, ждем решения МИДа, когда будет общая эвакуация. Ситуация непонятная. Наши люди иногда приезжали в аэропорт и разворачивались. Салават Нафиков, председатель Госкомитета Республики Башкортостан по туризму