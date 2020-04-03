Глава Центробанка призвала не злоупотреблять оформлением ипотечных каникул

Злоупотреблять ипотечными каникулами не стоит. Глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала россиян хорошо подумать перед тем, как подать заявку на отсрочку платежей по жилищному кредиту. Об этом она заявила на брифинге.

Регулятор решил проводить онлайн пресс-конференции и давать оценку ситуации. Кредитные каникулы предоставляются сроком на 6 месяцев при условии, что доход заемщика снизился на 30 процентов по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год. Регулятор предполагает, что влияние одного месяца карантина может стоить полутора-двух процентов годового ВВП. Это примерная оценка.