В Уфе мусоросборщики стали вывозить отходы в защитных костюмах

То, что сидеть дома стало больше людей, констатируют и мусоросборщики. В качестве своего индекса самоизоляции они приводят количество вывозимого мусора: в эти дни работы прибавилось. В Уфе коммунальщики трудятся в обычном режиме, разве что у отдельных категорий водителей сменилась спецодежда на защитный костюм.

В этих защитных костюмах они мало чем отличаются от современных медработников. Разве что борются сотрудники спецавтохозяйства не с коронавирусом, а с мусором. Конкретно эти водители – с медицинским. Ежедневно автомобиль объезжает уфимские больницы и клиники, забирая отходы различных классов опасности. Многие из них представляют угрозу сами по себе, теперь же дополнительно прибавился риск распространения новой инфекции.

Я не знаю, сколько живет вирус в агрессивной среде, но вообще наша задача – собрать эти медотходы как можно быстрее, довезти до пункта утилизации и как можно быстрее их утилизировать. Ким Валиев, водитель МУП «Спецавтохозяйство по уборке города»

Утилизация происходит термическим методом. Проще говоря, отходы сжигаются в специальных печах. К концу рабочего дня все мусоровозы проходят дезинфекцию. В парке коммунальной техники, помимо обычных моющих средств, автомобили начали обрабатывать раствором хлорамина.

Коммунальщики – одни из тех, кто, несмотря на повсеместный режим самоизоляции, работает в штатном режиме. Ежедневно в Уфе в рейс отправляются около 130 единиц мусороуборочной техники.

Заметно мусора прибавилось на нескольких контейнерных площадках в связи с тем, что многие, мы думаем, находятся дома на карантине. Есть увеличение объемов, но с вывозом справляемся. Ильгиз Чурканов, начальник автотранспортного цеха МУП «Спецавтохозяйство по уборке города»