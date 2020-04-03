В Уфе мусоросборщики стали вывозить отходы в защитных костюмах

То, что сидеть дома стало больше людей, констатируют и мусоросборщики. В качестве своего индекса самоизоляции они приводят количество вывозимого мусора: в эти дни работы прибавилось. В Уфе коммунальщики трудятся в обычном режиме, разве что у отдельных категорий водителей сменилась спецодежда на защитный костюм.
В этих защитных костюмах они мало чем отличаются от современных медработников. Разве что борются сотрудники спецавтохозяйства не с коронавирусом, а с мусором. Конкретно эти водители – с медицинским. Ежедневно автомобиль объезжает уфимские больницы и клиники, забирая отходы различных классов опасности. Многие из них представляют угрозу сами по себе, теперь же дополнительно прибавился риск распространения новой инфекции.
Утилизация происходит термическим методом. Проще говоря, отходы сжигаются в специальных печах. К концу рабочего дня все мусоровозы проходят дезинфекцию. В парке коммунальной техники, помимо обычных моющих средств, автомобили начали обрабатывать раствором хлорамина.
Коммунальщики – одни из тех, кто, несмотря на повсеместный режим самоизоляции, работает в штатном режиме. Ежедневно в Уфе в рейс отправляются около 130 единиц мусороуборочной техники.
Это, конечно, хорошо: режим самоизоляции большинство людей соблюдает. Впрочем, есть и обратная сторона. Автомобилей во дворах тоже стало больше, иногда они все-таки мешают работе мусоровозов.