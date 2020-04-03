Появилось видео с дрона, который следит за жителями Уфы

Соблюдать режим самоизоляции уфимцев призывает специальный дрон. Пока по городу летает только один аппарат, но в планах запустить второй. Время полета составляет от 30 минут до одного часа в зависимости от погоды и ветра.

Управляется легко из любой точки мира. Оператору необязательно находиться рядом с аппаратом. Сейчас дрон помогает правоохранителям в вопросе оповещения населения.

Чем ближе подлетает дрон, тем быстрее расходятся местные жители. Патрулируют улицы города теперь не только дружинники и полиция. Оповещает и наблюдает за ситуацией сверху и специальный летающий аппарат.

Сейчас как сознательные граждане мы помогаем городу в плане того, чтобы мониторить ситуацию, передавать эту информацию службам. Это касается не только коронавируса. Мониторим, допустим, противопаводковые и противопожарные ситуации. Руслан Муллахметов, основатель компании APILIQA

Сейчас при помощи беспилотника можно проводить ежедневный мониторинг ситуации по соблюдению режима самоизоляции, а также наблюдать за дорожной и экологической обстановкой, фиксировать административные правонарушения, например, вандализм. Плюсы дрона в том, что подлететь можно незаметно, изменяя ракурс и положение камеры передать всю информацию о происходящем с разных сторон.

Дрон может летать в течение одного часа со скоростью до 60 км/ч. Видеотрансляция передается в режиме онлайн с минимальной задержкой и разрешением Full HD. В сутки можно проводить 4 полета, а при увеличении количества батарей можно будет перейти в режим 24/7. Беспилотник легкий, его масса вместе с батареей составляет чуть больше двух кг. А для управления требуется два человека.