В Башкирии ночью загорелся автосалон

В Башкирии в ночь с 3 на 4 апреля произошел пожар в автосалоне «Мобилон». Происшествие сняли на видео очевидцы в Октябрьском. В автосалоне на момент возникновения пожара находились новые отечественные авто.

По информации МЧС Башкирии, возгорание произошло в здании, где находился автосалон и автосервис. Из здания эвакуировали 8 новых автомобилей. Две легковушки были частично повреждены пламенем.

Пострадала в пожаре также кровля и перекрытие между 1 и 2 этажами. Человеческих жертв нет. Причины возникновения пожара пока не установлены.

Фото: МЧС РБ; очевидцы