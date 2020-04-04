В Уфе без отопления и горячей воды остался 21 дом

В Уфе 21 дом остался без горячей воды и отопления. Сообщение об этом поступило в ИДЦ Уфы вечером 3 апреля. Аварийная бригада ООО «БашРТС» немедленно прибыла на место.

В администрации Уфы рассказали, что дома, оставшиеся без отопления и горячей воды, располагаются на улицах Комсомольская, Рязанская, Орловская, Шафиева, а также на пр. Октября. Кроме них, еще 6 домов на Рязанской и пр. Октября лишись центрального отопления. Их проблему быстро исправили.