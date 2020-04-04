В Башкирии с начала года родились 86 ВИЧ-инфицированных детей

В Башкирии с начала года зафиксировано 636 ВИЧ-положительных случаев. Причем больше половины больных мужского пола – 373. Данные о состоянии заболеваемости в республике опубликованы Республиканским центром по профилактике и борьбе со СПИДом.

По данным на конец марта, в регионе было зафиксировано 108 беременных женщин с ВИЧ-положительным статусом. Из них родили 86 женщин. Все эти дети появились на свет также с ВИЧ-инфекцией.

За одну только неделю в конце марта в Башкирии выявили 36 случаев ВИЧ. Из них самое большое количество обнаружено в Уфе – 12. В нескольких других городах и районах показатели гораздо ниже: Кумертау – 2, Октябрьский – 1, Сибай – 1, Стерлитамак – 2; Альшеевский район – 1, Архангельский район – 1, Аскинский район – 1, Баймакский район – 2, Бакалинский – 1. Благовещенский – 1, Гафурийский – 1, Дуванский – 1, Дюртюлинский – 1, Зианчуринский – 2, Кармаскалинский – 1, Мелеузовский – 1, Мечетлинский – 1, Салаватский – 2, Стерлитамакский – 1, Стерлибашевский – 1, Татышлинский – 1.