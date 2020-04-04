Появились результаты анализа на Covid-19 мужчины, снятого с поезда в Башкирии

У мужчины, который в тяжёлом состоянии был снят с поезда в Инзере, результат анализа на коронавирус –отрицательный! Результат пришёл из Уфы сегодня утром. Сейчас пациент по-прежнему находится в Белорецкой инфекционной больнице, его состояние – среднее. Желаю ему скорейшего выздоровления!

Врио главы администрации Белорецкого района Андрей Иванюта