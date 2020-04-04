Появились результаты анализа на Covid-19 мужчины, снятого с поезда в Башкирии

Появились результаты анализов на коронавирус 25-летнего мужчины, снятого в Башкирии с поезда. Ранее сообщалось, что молодой мужчина был госпитализирован с поезда «Москва-Белорецк». Вахтовик пожаловался на плохое самочувствие.
Сегодня, 4 апреля, стали известны результаты его анализа на Covid-19. Об этом в соцсети сообщил врио главы администрации Белорецкого района Андрей Иванюта. К счастью, новость хорошая.
На сегодняшний день в Башкирии по-прежнему остается 10 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Половина из больных уже выписана. Остальные проходят необходимые лечения.
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